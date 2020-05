Kees Pluim maakt cirkel rond met terugkeer naar Elspeet

Pluim (31) is in de loop der jaren een gewaardeerde SDC’er geworden en sprak van een moeilijke keuze. De club zit in zijn hart. In ruim tien jaar op de Putter Eng keerde hij steeds terug na de nodige knieblessures en gold hij als een aanjager in het veld. Het afgelopen seizoen kon hij niet altijd rekenen op speeltijd en bij het verliezen van zijn basisplaats werd zijn waarde voor het team gevoelsmatig minder.