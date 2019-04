Keijzer is de koning te rijk met dochter Jolée

Weer helpt Hoekman Nunspeet uit brand

10:20 Hij stopte al in 2017 als trainer, maar Lucas Hoekman maakte voor Nunspeet een uitzondering. De Urker (60) ging in op het verzoek te proberen de club in de eerste klasse te houden. Zo'n kunstje flikte hij in 2011 ook, toen in de hoofdklasse, als interim-coach op de Wiltsangh.