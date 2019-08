Kelvin Groothand speelt liever in Berkum dan in Marbella

NIEUWELINGLinkspoot Kelvin Groothand speelde een jaar lang avontuurlijk voetbal in de Spaanse competitie. Voor het debuut in de hoofdklasse is hij nu terug, in Berkum.

Op het affiche van de open dag van vv Berkum, die zaterdag werd gehouden, stond ‘zwart wit warm hart’. Laat dat met een beetje fantasie de reden zijn dat Kelvin Groothand (19) deze zomer terugkeerde bij de club, die hij eerder verliet voor een voetbalavontuur in Spanje.

,,Ik deed mee aan een voetbalkamp in Epe en kwam in contact met Chris Vermeeren, voetbalscout en actief in Spanje. Ik wil nog steeds zo hoog mogelijk voetballen en heb nog altijd de ambitie om profvoetballer te worden”, stelt de Zwollenaar, die begon bij HTC, voetbalde bij Be Quick’28 en daarna de overstap maakte naar buurman PEC Zwolle. Daar speelde hij in C2 en C1, om vervolgens terug te keren naar Berkum. Vanuit A1 vertrok hij vorig seizoen naar Spanje.

,,Ik kwam terecht bij de Marbella Academy, zeg maar de Onder 19 jaar. Daar heb ik veel wedstrijden gespeeld. Blijkbaar viel ik op, want ik kon vervolgens naar een aantal profclubs. Eentje daarvan was Club Deportivo Estepona, dat uitkomt op het vierde niveau, al is dat in Spanje wat anders geregeld. Daar heb ik een aantal wedstrijden in het eerste gespeeld en ook nog gescoord.”

Hobbelig

Groothand deed een mix van voetbalervaring en levensindrukken op. ,,Ik woonde in een appartement van de club, dat ik deelde met een Algerijnse teamgenoot. Ik heb in bergen gevoetbald en op kunstgras dat hobbelig was. Omdat je in Zuid-Spanje bent, was het er altijd warm.”

De Spanjaarden waren wel te spreken over de 19-jarige linkspoot en hij mocht blijven, maar het gemis van familie en vrienden zorgde bij Groothand toch voor twijfels. Bovendien kon hij terugkeren naar Berkum, voor een plaats in de eerste selectie. Dat deed hij met overtuiging, al kende hij tot nu toe een wisselende voorbereiding. Net als Berkum trouwens.

In het eerste trainingsblok oefenden de manschappen van trainer Arno Hoekstra tegen teams uit de derde divisie. De duels tegen Harkemase Boys (0-1) en VVOG (1-2) gingen verloren. Vorige week werd eersteklasser DZC’68 verslagen (1-2), maar bleek PEC Zwolle O19 te sterk (2-3). In die twee duels speelde Groothand een opvallende rol. Als basisspeler onderscheidde hij zich tegen DZC. Tegen PEC maakte hij in de tweede helft zijn opwachting, waarna hij vrij snel met een kuitblessure van het veld moest.