Kersvers vader Maikel Lange kritisch na nederlaag Columbia: ,,We zijn geen geoliede machine”

Helemaal topfit is hij naar eigen zeggen nog niet, terug op de voetbalvelden is hij zeker. Maikel Lange, aanvaller van Columbia, ging gistermiddag pijnlijk onderuit tegen Voorwaarts Twello. Een achterstand na vier minuten kwamen de Apeldoorners niet meer te boven; 1-2. ,,We zijn nog geen geoliede machine.”