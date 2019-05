Kets stapt over naar FC Twente

Kets begon met voetballen bij BAS uit Biddinghuizen, waar ze tot en met de B-junioren speelde. Daarna streek Kets neer bij PEC Zwolle en debuteerde daar in 2013 in de eredivisie. Een jaar later vertrok ze naar Heerenveen, om via Alkmaar aankomende zomer bij FC Twente aan te sluiten.