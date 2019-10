Ketterink vlagde al 500 duels voor DEO uit Dijkhoek en is nog niet klaar

JUBILARISVincent Ketterink (55) was dinsdag voor de vijfhonderdste keer assistent-scheidsrechter bij het eerste elftal van DEO. Het was geen onverdeeld genoegen, de club uit Dijkhoek trok in en tegen Bredevoort met 3-0 aan het kortste eind. Ketterink hanteert de vlag al sinds 1999 en is bezig aan zijn 21e seizoen.

Hij blikt terug op de beginperiode: ,,Ik was reservekeeper bij het eerste elftal, zat eigenlijk alleen maar op de bank. Toen het vinden van een grensrechter een probleem was, heb ik mij gemeld. Zo was ik er toch nauwer bij betrokken. Ik heb nog wel twee keer gekeept, toen de vaste doelman niet beschikbaar was. DEO speelde destijds in de vierde klasse."

Op waarde geschat

In zijn vlaggende periode werd Ketterink met het eerste team eenmaal kampioen en hij promoveerde vier keer via de nacompetitie. ,,We hebben twee keer in de vierde klasse gespeeld, maar zijn alle keren ook direct weer gedegradeerd", vertelt Ketterink, wiens verdienste als assistent-scheidsrechter door zijn vereniging DEO op waarde werd geschat. Hij ontving dinsdagavond bij het bijzondere jubileum een mooi beeldje en een grensrechtervlag met het getal 500 erop.

,,We kwamen in die klasse toch steeds tekort. Die periodekampioenschappen stammen nog uit de tijd toen er in het zondagvoetbal nog een zesde klasse bestond."

Festijn

Ketterink kan zich nog heel goed de derby's tegen Reünie voor de geest halen. ,,Dat waren natuurlijk wedstrijden op zich, een heel festijn. Veel publiek langs de lijn en op het tweede veld waren tenten geplaatst als extra verkooppunten voor snacks, snoepgoed en een alcoholische versnapering. De duels werden uitgevochten op het scherp van de snede."

Ketterink heeft nog nooit een probleem gehad met een scheidsrechter. ,,Er heeft nooit een arbiter tegen mij gezegd dat ik de vlag neer moest leggen en dat er een vervangende assistent-scheidsrechter moest komen. Ik denk dat ik een eerlijke grensrechter ben."

,,Ik houd niet van die types die koste wat kost punten proberen te pakken voor het elftal. Natuurlijk wordt er wel eens wat geroepen door het publiek, daar trek ik mij niets van aan. Ik doe deze job met plezier en naar eer en geweten."

Karakters

Met de trainers en spelers kan hij het altijd goed vinden. ,,Ik ben momenteel al met de zevende trainer in de weer. Het waren weliswaar allemaal verschillende karakters, maar ik kon en kan met iedereen goed opschieten."

Hoe lang denkt Ketterink nog door te gaan? ,,Ik vind het nog steeds leuk, ga voorlopig door. Ik werk in een vijfploegensysteem, dus moet soms vrij nemen om op zondagmiddag te kunnen vlaggen. Niet erg, heb ik er graag voor over."