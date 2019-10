Keuken stopt na vier jaar bij gepromoveerd Bruchterveld

Keuken begon in de zomer van 2016 als hoofdcoach van Bruchterveld. Na klussen als assistent en jeugdtrainer bij Gramsbergen en Vroomshoopse Boys, was het zijn eerste aanstelling als eindverantwoordelijke van een eerste elftal.

In zijn eerste drie seizoenen eindigde Bruchterveld steevast in de subtop van de vierde klasse. Na het mislopen van promotie tegen CSV’28 (2017/2018) lukte het vorig seizoen wel via de nacompetitie in en tegen Zalk. In de derde klasse heeft Bruchterveld het moeilijk, getuige de laatste plaats. Na vijf nederlagen volgde zaterdag wel de eerste overwinning, een 3-0 zege tegen AJC’96.