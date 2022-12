Keurig Kerstrapport voor Kevin van Kooij en WSV

vierde divisie Flevo Boys-ta­lent Potters (20) stuurt Olde Veste met rode lantaarn de vrieskou in

In een rechtstreeks degradatieduel wint Flevo Boys van d’Olde Veste’54 (4-2). In de troosteloze vrieskou brengt Thomas Potters met drie prachtgoals de ware voetballiefhebber op temperatuur. Olde Veste brengt onder de streep te weinig en is op de ranglijst nu ijskoud de minste.

