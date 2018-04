Kevin Schmidt, profvoetballer via een omweg

Aanvaller Kevin Schmidt (24) werd weggestuurd bij PEC Zwolle, maar haalde via Schotland en IJsland alsnog het profvoetbal. Hij zag vechtpartijen met trainers, knipte zijn eigen haar en verveelde zich soms dood.

Jeugd PEC Zwolle (tot 2013)

Schmidt: ,,Ik kwam op mijn achtste met mijn moeder van Sint Eustatius naar Nederland, omdat hier meer mogelijkheden zijn dan op de Antillen. Daar speelde ik honkbal, hier ging ik al snel voetballen. Ik woonde in Rotterdam en mocht op proef komen bij Feyenoord, maar die vonden mij niet goed genoeg. PEC Zwolle wilde me wel hebben, dus verhuisde ik naar Zwolle. Ik speelde in de jeugd met jongens als Kingsley Ehizibue, Mustafa Saymak, Jesper Drost en mijn 'broer' Giovanni Hiwat. Het voetballen begon serieus te worden, maar ik was dat zelf nog niet. Uiteindelijk werd ik weggestuurd omdat ze me een lastige jongen vonden. Ik was ook een beetje opstandig. Op het veld deed ik mijn ding, maar daarbuiten was ik niet gefocust. Daar konden ze bij PEC niet mee omgaan. Inmiddels heb ik veel geleerd. Ik denk niet dat iemand mij nog lastig kan noemen.''

Stranraer (Schotland, League 1, derde niveau, 2016)

,,Na korte periodes bij AGOVV, Berkum en Alcides kreeg ik de kans om oefenwedstrijden in Schotland te spelen. Ik maakte indruk op de scouts en tekende bij Stranraer. Bij die club maakte ik mijn debuut in het profvoetbal. We verloren met 6-1, maar ik had toch een halve middelvinger naar PEC opgestoken. Ik verdiende mijn brood met voetbal en kon mijn zoontje in Nederland onderhouden.''

,,Het was wel even wennen. De Schotten beleven het voetbal anders dan hier. Spelers schelden je helemaal verrot na een foute pass. Eerst pikte ik dat niet, maar ik had snel in de gaten dat het normaal was. Ik heb spelers met trainers zien vechten op een manier die in Nederland echt niet kan. Ze sloegen elkaar nog net niet de hersens in. Daarna liepen ze weg en de volgende dag waren ze weer de beste maatjes.''

,,Ook de kappers in Schotland waren bijzonder. Ik verstond hen niet en zij begrepen mij niet, maar gelukkig kan ik zelf goed knippen. De eerste tijd heb ik mijn eigen haar geknipt. Je moet toch een strakke haarlijn hebben, hè.''

East Kilbride en Airdrieonians (Schotland, vijfde en derde niveau, 2016)

,,Ik werd door Stranraer verhuurd aan East Killbride. Daar speelde ik met jongens die geen prof waren. Veel lange ballen en iedereen rent erachteraan. Een prima club, maar moeilijk en intens voetbal. Ze verbraken in 2016 het record van Ajax van de meeste overwinningen op rij. Ik was toen net weg naar Airdrieonians, dat op het derde niveau speelt. Daar deed ik het goed, maar op een gegeven moment gooide de club alles om. De trainer werd ontslagen en ik moest met de jeugd meetrainen. Ze wachtten totdat ik een fout maakte, zodat ze mijn contract konden verscheuren. Maar ik trapte niet in hun spelletjes en bleef netjes trainen. Uiteindelijk hebben ze me afgekocht.''

Vestri (IJsland, derde niveau, 2017)

,,Ik kwam in IJsland aan op een klein vliegveldje en ging naar het dorpje van mijn nieuwe club, op zes uur van Reykjavik. Het is nog kleiner dan de wijk Holtebroek in Zwolle. Echt ongelooflijk saai. Je kunt er niets doen. Je wordt wakker, ontbijt in een restaurant, gaat de gym in, traint op de club, gaat naar huis en speelt de hele dag FIFA. IJsland heeft een mooie natuur, maar na de eerste dag kijk je daar ook niet meer naar. Soms vroeg ik me af waar ik was beland. Maar ik wist dat ik dieper moest graven dan anderen om mijn doel te bereiken. Ik heb het verpest in de jeugd. Dit was mijn manier om alsnog voetballer te zijn.''

Achilles'29 (tweede divisie, 2018)

,,Na IJsland heb ik even vakantie gehouden, want ik had anderhalf seizoen onafgebroken gespeeld. Mijn komst naar Achilles was met twee telefoontjes en een proefperiode geregeld. Het is een onrustige tijd bij de club. Veel spelers zijn weg na het faillissement en het team van nu is jong. Mensen zullen me voor gek verklaren dat ik elke dag 240 kilometer heen en weer rijd vanuit Zwolle om onderin de tweede divisie te spelen, maar het betaalt zich straks uit. Tijdens mijn debuut maakte ik meteen de goal van de week. Ik wil mijzelf in de kijker spelen. Ik teken blind voor elke Nederlandse profclub met een goed aanbod. Ik had nooit gedacht dat ik fulltime voetballer zou worden, maar ik kan er inmiddels al vier jaar van leven. Ik ben niet dom. Ik ben niet voor vijf pepernoten naar Schotland en IJsland gegaan. Ik zie het niet als avontuur. Dit is hoe ik mijn familie onderhoud. Daarom sta ik ook open voor een nieuwe club in het buitenland. Ik heb een mooi cv en daar wil ik nog wel wat clubs aan toevoegen.''