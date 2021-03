KHC begroet Vespignani en Rijke van buurman DOS Kampen

Rijke (21), een linksback, speelde in zijn jeugdjaren bij DOS en in de opleiding van PEC Zwolle. ,,Ik wil graag nog hogerop. Ik heb het gevoel dat hiervoor wat extra’s nodig is. De positieve gesprekken hebben mij ervan overtuigd dat ik bij KHC betere kansen heb om mij verder te ontwikkelen. Leuk is ook dat mijn opa bij KHC jarenlang jeugdvoorzitter was en lid van verdienste. Dus ook wat familieleden maak ik blij met deze stap.’’