KHC bezorgt Go Ahead in Kamper derby de eerste nederlaag

In een onderhoudende Kamper stadsderby heeft KHC in de laatste minuten aan het langste eind getrokken. Net als vorig seizoen was het Brenn de Lange die Go Ahead Kampen aan het einde een 1-0 nederlaag bezorgde.

De strijd om de trots van Kampen te worden, werd door pakweg tweeduizend man bezocht. Na het vele vuurwerk ontspon zich een aardige pot voetbal. Go Ahead Kampen had een overwicht, maar KHC kwam er een paar keer gevaarlijk uit. Het ontbrak de thuisploeg alleen aan een goede eindpass. Wilbert Wessels was voor rust de gevaarlijkste ‘Kowetter’, maar beide keren vond hij uitblinker Roy van Dijk op zijn weg. Tussendoor scoorde Adi Draganovic nog à la Diego Maradona met de hand, maar dat feest ging niet door.

Rommeliger

Na rust werd het allemaal wat gehaaster en rommeliger. Beide ploegen moesten het hebben van vrije trappen. Van Dijk tikte er eentje van Nick Hendriks over en collega Tim Noordman keerde een vrije bal van Karim Gabara. KHC hield de boel achterin zeer goed dicht en was via Jeffrey de Nooijer dichtbij een goal. Die kwam er uiteindelijk vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd. Invaller Mitchell Hooisma legde de bal terug en De Lange hoefde deze alleen nog maar binnen te tikken.

Diep in de blessuretijd liet Van Dijk nog maar eens zien waarom juist hij de man of the match werd. Wessels nam plaats achter de bal en schoot de vrije trap hard richting de doelman, die ook hier een antwoord op had. Meteen daarna was het afgelopen en leed Go Ahead Kampen de eerste nederlaag van het seizoen. Voor KHC betekende het juist een einde aan een serie van vier duels, waarin slechts twee punten behaald werden.