KHC’er Tuncer is het terugvechten na blessures moe, de aanvaller wordt jeugdtrainer

Als voetballer van KHC brak Tuncer in het seizoen 2011-2012 door met zestien doelpunten in de tweede klasse. De aanvaller verdiende een transfer naar hoofdklasser WHC, om na drie jaar terug te keren in Kampen. Daar sloeg in oktober 2017 het noodlot toe. Tegen SDV Barneveld kreeg Tuncer een schop tegen zijn hoofd, die vele malen erger bleek te zijn dan de gestelde diagnose; een lichte hersenschudding.

,,Dat heeft grote gevolgen gehad voor mijn leven”, zegt Tuncer, die een whiplash, maandenlange hoofdpijn en tinnitus had. Acht maanden later vierde de spits pas zijn rentree. In maart 2019 volgde na een terugslag een hernieuwde kennismaking binnen de lijnen, maar een heupblessure zorgde er opnieuw voor dat het van korte duur was.

De kwetsuur bleek hardnekkig en wilde maar niet verdwijnen. Tuncer (29) is de fysieke en mentale strijd om terug te komen nu beu en heeft besloten te stoppen met voetballen. IJVV had de docent bewegingsonderwijs al op de radar staan, waarna men in een gesprek de samenwerking besloot aan te gaan.