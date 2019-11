KHC krijgt het verdiende punt niet

DFS domineerde een uur lang, zonder daarbij veel te creëren. KHC toonde strijdlust - iets dat de laatste weken te weinig aanwezig was - en hield de gasten prima in bedwang. Maar bij de eerste serieuze kans was direct raak, op een moment dat de organisatie van KHC niet goed stond. Furkan Alakmak werkte een voorzet van rechts in de korte hoek binnen. Kort daarna had Nick Notrot de gelijkmaker op de schoen, maar hij raakte de lat. De beste kansen waren voor de thuisploeg, want in blessuretijd was Karim Gabara opeens weg. Oog-in-oog met de keeper schoot hij rechtdoor in plaats van in de hoek.