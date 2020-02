KHC laat sportpark ontploffen met tweede zege van het seizoen

KHC vecht al het hele seizoen met het degradatiespook. ,,Moet je voorstellen. We beginnen in augustus en dan moet je wachten tot februari voor de eerste thuisoverwinning. Dat knaagt aan je”, gaf coach Herman Oosterhaar na afloop toe. Die driepunter kwam er door als team keihard ervoor te knokken. Na het tweede geel voor Jorian Wellenberg - die hij kreeg voor het zonder toestemming terugkeren in het veld na een behandeling - gooide KHC er nog een schepje bovenop.

De thuisploeg had net daarvoor 1-0 gemaakt, iets dat Özhan Kardag in de openingsfase tot tweemaal toe naliet. Bennekom nam het vervolgens over, zonder daarbij echt gevaarlijk te worden. In de zeventigste minuut hielp het KHC zelfs aan een doelpunt door knullig balverlies in de defensie. Jelle Rupert strafte dat genadeloos af.

Met tien tegen elf was het vervolgens vrouwen en kinderen eerst. Bennekom drong aan en het zou in het seizoen van KHC passen als de zege weer door de vingers zou glippen. Dat gebeurde niet, want in de blessuretijd ontplofte sportpark De Venen, toen Kardag een messcherpe counter bekroonde met de 2-0.