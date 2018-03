KHC lijft twee doelmannen in

Van Dijk (27) stopt in de zomer, na twee seizoenen als eerste keus bij de eersteklasser. KHC heeft daarop ingespeeld met de komst van Van Dijk (24 jaar, DOS Kampen) en de jonge Wielandt (18, Go Ahead Kampen). Jorian van Dijk speelde in het verleden een seizoen in de opkleiding van PEC Zwolle. Wielandt is de zoon van John Wielandt, die jaren voor KHC speelde.