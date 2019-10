KHC moet na acht seizoenen Oosterhaar op zoek naar een nieuwe trainer

Het trainersduo verraste het bestuur en de technische commissie met hun beslissing, maar de club meldt dat ‘al snel het gevoel kwam bovendrijven dat acht seizoenen met dezelfde trainers al uniek is’. KHC kan nu in alle rust op zoek naar vervanging.

KHC beleefde in de afgelopen periode mooie tijden, na een degradatie en daaropvolgende promotie in de eerste twee seizoenen van Oosterhaar. De Kampenaren doen sindsdien goed mee in de eerste klasse, maar dit seizoen gaat het ze niet voor de wind. KHC staat laatste met één punt uit zes wedstrijden.