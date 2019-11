KHC na eerste zege samen met Hierden onderaan

Het werd een foutenfestival op sportpark Mheenzicht, toen doelman Nick Grootkarzijn ook in de fout ging. De goalie van Hierden liet een gemakkelijke bal los en Karim Gabara was er als de kippen bij om te profiteren. De thuisploeg was in de eerste helft slordig en had geen antwoord op de snelle Kamper voorwaartsen. Met name de pijlsnelle Hooisma was een ware plaag voor de thuisploeg. Verder dan een kopballetje van Casper Kok kwam Hierden in deze fase niet.