KHC verzuimt SVI de nek om te draaien: ‘Wereldgoal krijgt niet de waarde die het verdient’

vierde klasse Vernieuwd Rood-Wit’58 verrast, maar moet predicaat titelkandi­daat nog verdienen

De lach is terug in Putten. Drie gespeeld, negen punten. Met een doelsaldo van veertien voor en één tegen. Het zijn fraaie cijfers van de trotse koploper in 4C. Rood-Wit'58 imponeert, zeker qua resultaten. Ook Redichem wordt over de knie gelegd: 2-0.

9 oktober