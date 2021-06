KHC vindt de noodzakelijke doelman bij NSC Nijkerk

SC Genemuiden zet Jan Tuinman in de schijnwer­pers als lid van verdienste

28 mei De vraag is niet wat Jan Tuinman heeft gedaan voor Sportclub Genemuiden. Veel beter is de vraag wat Tuinman tijdens zijn lidmaatschap van 54 jaar niet heeft gedaan voor de plaatselijke voetbaltrots. Want het is bijna te veel om op te noemen.