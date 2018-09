KHC wint na zinderend slot van asv Dronten

Wat een wereld van verschil kunnen twee helften maken. Waar de eerste helft van KHC – asv Dronten nogal vlak was, ontbrandde de wedstrijd na rust volledig na de tweede gele kaart voor verdediger Daimy Rijnsburger (asv Dronten). Die prent werd volgens de Drontenaren aan de verkeerde speler gegeven, waarna scheidsrechter Souhuwat in het vervolg niets meer goed kon doen in Flevolandse ogen.

Met invaller Jeffrey de Nooijer als pinchhitter ging KHC steeds meer gas geven en het wachten was op een goal. Die kwam er, maar pas diep in de blessuretijd. Luckey Akot tikte De Nooijer aan in het strafschopgebied, met een penalty tot gevolg. De Nooijer ging zelf achter de bal staan en zag zijn inzet gekeerd worden, maar schoot de bal er in de rebound alsnog in. Dat telde niet, want arbiter Souhuwat floot doelman Verburg terug omdat hij te vroeg van de lijn was gekomen. Twee gele kaarten later kon De Nooijer opnieuw aanleggen en nu was het wel raak: 1-0.