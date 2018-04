KHC wint zespuntenduel tegen Nunspeet in degradatiestrijd

Hoewel KHC in de openingsfase het balbezit had, versprong het scorebord voor de eerste keer in het voordeel van Nunspeet. Middenvelder Peter Huijgen verschalkte met een knap diagonaal schot doelman Justin Bruins. De bezoekers hielden druk en via Talha Özen was ze dicht bij een treffer, maar zijn inzet zeilde langs de kruising. Niet veel later was het toch 1-1 toen Karim Gabara het meest alert was bij een corner.