Klein Dochteren trekt eerste elftal terug door gebrek aan spelers

Boete

,,Het was een lastig besluit. Maar we konden niet anders”, laat Jan Knoef, secretaris van Klein Dochteren, weten. ,,We kunnen een boete tussen de 300 en 500 euro verwachten van de KNVB. Maar daar maak ik me nog het minst druk over. We krijgen het als club niet meer voor elkaar een team op de been te brengen. Ik acht de kans heel klein dat we volgend jaar nog uitkomen in het standaardvoetbal.”