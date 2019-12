Klinkende zege voor superieur Voorwaarts Twello

Overigens had Voorwaarts een helft nodig om op stoom te komen. Het eerste bedrijf werd weliswaar met een 1-0 voorsprong afgesloten, maar het doelpunt was het enige vermeldenswaardige feit voor rust. Voor het overige werd er een nauwelijks aanvaardbaar niveau gehaald door Voorwaarts en stelden de gasten uit Nijverdal daar nog veel minder tegenover.

Hoe anders was de tweede helft. Al na een paar minuten spelen scoorde ‘man of the match’ Bruce Schotman zijn tweede doelpunt en kort daarna maakte Rick Timmermans de mooiste treffer van de middag. Een vrije trap vanaf de linker punt van het strafschopgebied verdween in de korte hoek achter de volledig verraste doelman van De Zweef.