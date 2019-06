Klok terug naar HHC: ‘Ik wil in de topjaren nog wat kunnen doen’

Eredivisio­nist Futsal Apeldoorn wil alleen nog spelers uit Apeldoorn

21 juni Futsal Apeldoorn heeft een nieuw bestuur en ook de visie is daarmee veranderd. Derk Kent, preses en hoofdsponsor tijdens het eerste seizoen van de fusieclub in de eredivisie, heeft afscheid genomen. Gino Sergio is de nieuwe voorzitter. ,,We gaan verder met jongens uit Apeldoorn en de regio.” Het eredivisie futsalvrouwenteam is teruggetrokken.