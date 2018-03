Klomp bij V en L op eigen benen

Michel Klomp (52) had Abraham al gezien toen hij er alsnog voor koos op eigen benen te gaan staan. ,,Ik was, voordat ik dit seizoen bij V en L aan de slag ging, assistent van mijn broer Roberto bij Apeldoornse Boys, AGOVV en Orderbos", zegt de trainer van de club uit De Vecht. ,,We vormden een prima tandem, maar ik ben blij dat ik ervoor koos zelf als hoofdtrainer aan de slag te gaan."

De Apeldoorner was als middenvelder actief voor OBV, AGOVV, B en O en Victoria Boys. ,,Bij AGOVV speelde ik onder andere met Peter Bosz. Mijn laatste seizoen als voetballer speelde ik samen met Roberto bij Victoria Boys, we wilden altijd nog een keer voor hetzelfde team uitkomen."

Genieten

Van de stad naar het pittoreske De Vecht. Het dorp tussen Apeldoorn en Terwolde telt 180 inwoners, het ledenaantal van V en L (250) overstijgt die populatie ruim. Hij geniet er met volle teugen. ,,De vereniging ligt heel verscholen, weinig Apeldoorners weten waar het ligt. De omgeving is prachtig, het is een heel sociale, bijna familieclub. De sfeer is altijd goed, soms zijn de spelers nog wat te lief. Ze kunnen allemaal voetballen, maar beseffen dat zelf niet genoeg. Beetje jammer. Met uitzondering van ons team speelt geen enkel elftal op het laagste niveau, dat zegt wel iets over de kwaliteit die hier rondloopt."

Na negen gespeelde duels is de vijfdeklasser terug te vinden op de elfde plaats in 5F, nummer voorlaatst Go Ahead (12e) mocht al dertien keer de wei in. ,,Vooral de uitwedstrijden werden vaak op het laatste moment alsnog afgelast. Dan gingen we maar weer trainen, het was te laat om een vervangende tegenstander te vinden."

Middenmoter

Werken de weergoden mee, dan wacht zondag het duel bij EGC, de nummer negen van de ranglijst. Vanaf dan moet de weg naar boven worden ingeslagen. ,,We horen niet in de onderste regionen, zijn in potentie een stabiele middenmoter. Met uitzondering van koploper Apeldoornse Boys zijn we door niemand van de mat gespeeld. Wel hadden we veel pech. Aanvoerder Tom Kamphorst kwijt met een gescheurde kruisband, twee spelers moesten vanwege werk afhaken. Ik heb nu nog veertien man, het is te hopen dat we blessurevrij blijven."