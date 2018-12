Kloosterhaar is de sterkste in foutenfestival

Eerste de beste corner voor de thuisclub was al raak. Dankzij de wind draaide de bal van Patrick Willems de zestien in. Via het been van Jarno Wind hobbelde de bal zomaar over de doellijn. Iedereen stond erbij en keer ernaar. Een kwartier later kreeg Patrick Willems alle tijd om de bal goed neer te leggen. Met windje mee waaide de bal over doelman Kevin op de Haar heen 2-0.