Kloosterhaar mag ondanks bizarre statistieken voor promotie spelen

Verlossend bericht

Tien minuten voor tijd kwam PH dan toch langszij via een hard schot van Maxime van der Straaten. Toen begon het grote wachten. Want zolang Quick’20 uit Oldenzaal haar sportieve plicht deed, had Kloosterhaar aan het gelijke spel genoeg. In de blessuretijd kwam de verlossende boodschap: Quick kwam op voorsprong en het feest was daar.