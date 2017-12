Kloosterman en Holten-selectie lijnrecht tegenover elkaar

,,Voorafgaand aan het seizoen is uitgesproken om voor het kampioenschap te gaan, nadat we vorig seizoen nipt promotie misliepen in de nacompetitie. Daar komt alleen wel wat meer bij kijken en dat mistte ik nogal bij de spelers”, zo draait Kloosterman er een dag na zijn ontslag niet omheen.

Stapje extra

,,Als je zo’n doelstelling neerzet, zal iedereen een stapje extra moeten doen. Maar het merendeel van de spelers dacht die titel op het gemakje binnen te kunnen halen. Dan kan je één keer in gesprek gaan met de groep, twee keer in gesprek gaan. Maar op een gegeven moment houdt dat op en is het beter om uit elkaar te gaan. Achteraf gezien is het de vraag hoe realistisch het was met elkaar uit te spreken om voor het kampioenschap te gaan.”

Veelzeggend waren uitspraken van Holten-spelers na de 4-1 overwinning op koploper Diepenveen, eind oktober. Holten begon het seizoen met drie punten uit drie wedstrijden, maar na de zege op Diepenveen werd hoog van de toren geblazen. ‘Wij worden kampioen. We hebben uitgesproken dat we de titel willen binnenhalen en dat zit erin’, liet aanvaller Jaap Huisman onder meer optekenen.

Kansloos

Een week later ging het team van Kloosterman kansloos onderuit (5-2) tegen Broekland. ,,Dan is het makkelijk om naar de trainer te wijzen en te zeggen dat hij de groep moet motiveren. Het begint bij iedereen zelf. De wil om echt voor het kampioenschap te gaan, mistte ik bij de groep”, zegt Kloosterman, die de hand ook in eigen boezem steekt. ,,Waar twee uit elkaar gaan, hebben twee schuld. Ik moet hier lering uit trekken en met dat in het achterhoofd ga ik op zoek naar een nieuwe club voor komend seizoen.”

Voorlopig komen oud-speler Erik Peters en oud-trainer Gerard Heck voor de selectie van Holten te staan. Met de taak het vertrouwen te herstellen. ,,Het vertrouwen tussen de trainer en de spelers was weg nadat we vorig seizoen een goed seizoen hebben gedraaid. Met een frisse wind hopen we alsnog wat van dit seizoen te kunnen maken”, laat Bas Tuitert namens de spelersgroep weten.