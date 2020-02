Klop werkt met Be Quick Zutphen aan de toekomst

Nadat oefenmeester Yoes Aaroub in de winterstop zijn taken neerlegt, moet Be Quick snel op zoek naar een opvolger. Maar wie heeft er zin om in te stappen bij een dolende club, die puntloos onderaan staat in de tweede klasse G van het zaterdagvoetbal? Eind januari tovert de Zutphense club een konijn uit de hoge hoed: Wilco Klop. Opvallend, want de Rhedenaar staat nog een half jaar onder contract bij de plaatselijke derdeklasser. Waarom dan toch direct instappen bij Be Quick?