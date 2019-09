Knap spelend Urk wint met te krappe cijfers

Ook na rust was Urk voetballend de betere ploeg, maar in meer treffers resulteerde het niet. Grote kansen werden gemist door Lucas Schraal, Jelle de Boer en William de Boer. Desondanks overheerste bij trainer Richard Karrenbelt na afloop tevredenheid. ,,Er hadden een stuk of vier goals bij gemogen, maar we speelden te goed om ontevreden te zijn.”