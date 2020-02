Knappe zege SCD’83 op Nieuwleusen

De eerste mogelijkheden waren er voor de gasten. Vooral Bas Evenboer was weinig gelukkig in de afronding en vond doelman Withaar veelvuldig op zijn weg. Aan de andere kant gokte SCD voornamelijk op de snelheid van Dimitri Tempelman. Bij een van die aanvallen werd Tempelman gevonden door Ballast en de inzet van Tempelman vloog door de benen van doelman Hoogenkamp tegen de touwen, 1-0.

Na de rust was de eerste kans voor SCD. Doelman Hoogenkamp grabbelde, maar Hulleman kopte tegen de lat. Daarna nam Nieuwleusen het initiatief over. Zonder echt gevaarlijk te worden. SCD bleef dreigend in de counter en tien minuten voor tijd besliste zij het duel. Martijn Ballast kogelde kiezelhard raak in de rebound. Daarvoor appelleerde alles en iedereen bij Nieuwleusen voor buitenspel. De warrig leidende Wolterink liet echter doorspelen en keurde het doelpunt goed.