'Knokken voor een basisplek? Dat is doodgewoon'

De in Canada geboren Dave Kok, trainer van Mariënheem, groeide op in Deventer. Daar woont en werkt hij nog altijd. ,,Als één van de drie managers op de OK van het Deventer Ziekenhuis."

Na zijn voetbaljaren als middenvelder bij Go Ahead werd hij er trainer, na drie seizoenen vertrok hij naar Sallandia. ,,Daar heb ik twee seizoenen gewerkt en ben toen naar Wesepe gegaan. Een bewuste keuze, weg uit de stad. Het verloop is daar veel groter en dat past niet bij de manier waarop ik met een groep bezig wil zijn."

Verkassen

,,Spelers verkassen daar als ze niet bij de selectie horen. Ze knokken veel minder voor hun basisplaats wanneer ze buiten de selectie vallen. Ik wil processen met een groep doormaken, ergens naar toe kunnen werken."

Sinds vorig seizoen is hij trainer van Mariënheem. ,,Er zit een stijgende lijn in. Vorig seizoen eindigden we als vijfde en nu als derde. Bovendien wonnen we twee keer van nummer twee IJsselstreek en verloren we maar drie keer. Apeldoornse Boys, de kampioen, was een klasse apart. Niet zo gek, zij hebben jongens in de ploeg die nog tweede en eerste klasse hebben gespeeld."

Speelse groep

De selectie van de vijfdeklasser is jong, routiniers Sander Alferink (29) en Twan Lorkeers (27) vormen mede daarom een welkome aanvulling op de speelse groep. ,,Lekker om ze er bij te hebben, zij hebben net even wat meer meegemaakt. Bij mijn komst trainde Sander mee met de selectie. Hij kreeg er na vier seizoenen weer zin in om voor het eerste te spelen. Twan speelde eerder in het tweede en derde."

