Knotsgekke slotfases bij Sparta Nijkerk en HHC Hardenberg, Urk en Genemuiden komen goed uit de startblokken

Tweede divisie

Een verjongd HHC Hardenberg heeft de eerste wedstrijd van het seizoen winnend afgesloten. Op bezoek bij Excelsior Maassluis duurde het wel tot de laatste minuut voordat de bal eindelijk in het net belandde. ,,Op basis van het spel dat we hebben gespeeld, hadden we de wedstrijd eerder moeten beslissen”, vond trainer Pascal Diender. ,,Wat we lieten zien op het veld, was goed. We hebben de tweede helft volledig gedomineerd. Het is mooi zo te beginnen, een flinke opsteker.”

Excelsior Maassluis – HHC Hardenberg 0-1 (0-0). 90. Nino van den Beemt 0-1 (eigen doelpunt).

Derde divisie

SC Genemuiden is zaterdagavond het seizoen uitstekend begonnen met een 1-2 overwinning bij Hoogeveen. De ploeg van René van der Weij maakte indruk en verzuimde om in de eerste helft het duel al te beslissen. Na tien minuten opende Mike Reuvers de score, waarna onder andere Berwout Beimers dichtbij een tweede treffer was. Ook in de tweede helft bleef Genemuiden de betere ploeg. Het combineerde druk zetten met counteren, waarbij Hoogeveen het antwoord schuldig bleef. In de 61e minuut werd het dan ook 0-2 via een counter met Arend van de Wetering als eindstation. De 0-3 hing voortdurend in de lucht, maar bleef uit. Daardoor bleef Hoogeveen enigszins in leven en maakte Jamai Kriekjes in de blessuretijd zowaar nog de aansluitingstreffer. Spannend zou het niet meer worden, want het eindsignaal volgde vrijwel direct.

Hoogeveen - SC Genemuiden 1-2 (0-1). 10. Mike Reuvers 0-1, 61. Arend van de Wetering 0-2, 90+2. Jamai Kriekjes 1-2.

Staphorst is het nieuwe seizoen in de derde divisie A begonnen met een nederlaag. In Bunschoten-Spakenburg was het gepromoveerde Eemdijk met 2-1 te sterk voor de ploeg van trainer Joram Hendriks. Zo’n tien minuten na rust kreeg nieuweling Aleksandar Jankovic een rode kaart. Eemdijk kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong door een treffer van Jordy Hilterman. ,,Bij die 1-0 ging er aan onze kant veel mis”, constateerde Hendriks. ,,Vervolgens zijn we het even kwijt.” Eemdijk profiteerde van de wanorde en na een halfuur verdubbelde Yannick Bouw dan ook de marge. Vlak voor rust deed Stan Haanstra iets terug voor een sterker wordend Staphorst. In de tweede helft kreeg de ingevallen Jankovic echter snel rood. Hij zou een tegenstander een knietje hebben gegeven. Staphorst moest met tien man verder en Eemdijk moest dat in de slotfase ook. Ondanks kansen voor onder anderen Martin van ’t Ende, Martijn Brakke en de mee opgekomen doelman Anthony van Zaltbommel (lat) bleef de gelijkmaker uit.

Eemdijk – Staphorst 2-1 (2-1). 5. Jordy Hilterman 1-0, 30. Yannick Bouw 2-0, 40. Stan Haanstra 2-1. Bijzonderheden: 56. rode kaart Aleksandar Jankovic (Staphorst), 80. rode kaart Freek van Belzen (Eemdijk, twee keer geel).

Urk is het seizoen begonnen met een driepunter. Op de Vormt werd DEM uit Beverwijk met enig fortuin verslagen (1-0). De wedstrijd begon spectaculair met een grote kans voor Urk-spits Klaas Romkes en een afgekeurde goal van DEM (hands). Het was de voorbode van een eerste helft waarin Urk chaotisch verdedigde en DEM-spits Timo Wolters tot drie keer toe de kans op de verdiende openingstreffer verprutste. Urk stelde hier aanvallend weinig tegenover. Na rust kantelde de wedstrijd in Urks voordeel. Lucas Tol sloot een knappe periode af met een getoucheerd schot dat hoog binnen sloeg. Na de 1-0 hield Urk het met kunst en vliegwerk droog. Scheidsrechter Krop beoordeelde een cruciale voordeelsituatie niet goed voor DEM, terwijl invaller Iede den Dulk in de laatste minuut op de lijn redding bracht. Hierdoor start Urk, net als vorig seizoen, met een winstpartij in de derde divisie.

Urk - DEM 1-0 (0-0). 74. Lucas Tol 1-0.

DVS’33 bleef in het openingsweekend van de derde divisie steken op 1-1 tegen VVSB. De stand gaf de veldverhoudingen goed weer, al misten de Ermeloërs enkele grote kansen. Stef Nijland bood Sam Crowther in de eerste 10 minuten twee grote kansen, maar Ian van Otterlo liep zich aan de overkant goed vrij en scoorde. Benjamin Roemeon verzuimde de gelijkmaker in te schieten. Na rust viel invaller Adriaan Kruisheer over het been van Victor van der Linde en scoorde Crowther van elf meter. VVSB werd gevaarlijker, maar Lars van Wetering had de thuisploeg op 2-1 moeten schieten. In de eindfase dreigde VVSB nog twee keer. Het slot was verhit met een opstootje en vier gele kaarten.

DVS’33 - VVSB 1-1 (0-1). 15. Ian van Otterlo 0-1, 53. Sam Crowther 1-1 (strafschop).

Gelijk een affiche van jewelste voor Sparta Nijkerk. Het speelde de streekderby tegen degradant IJsselmeervogels, maar verloor het openingsduel in de slotfase. De kansen waren in het begin voor de thuisploeg, maar het was Sparta Nijkerk dat vlak voor rust de score opende. Ook na de pauze kwamen de Nijkerkers wederom op voorsprong, maar in de blessuretijd ging de ploeg van trainer Eric Speelziek toch nog onderuit door twee treffers van Marouane Afaker. Een fikse domper voor de ploeg uit Nijkerk en feest in Spakenburg.

IJsselmeervogels - Sparta Nijkerk 3-2. 40. Omar El Ghazouani 0-1, 53. Wessel de Boer 1-1, 69. Mark van der Weijden (penalty) 1-2, 90+2 Marouane Afaker 2-2, 90+4 Afaker 3-2.

Oefenwedstrijden

Rohda Raalte - SVZW 2-1

