Knuiman stapt in bij Warnsveldse Boys

Dalfsen naar laatste 32 in bekertoernooi

20 december Derdeklasser SV Dalfsen verdwijnt donderdag in de koker voor het oostelijke bekertoernooi, als de duels voor de vierde en vijfde ronde worden geprogrammeerd. De formatie van coach Jacob Grooten was woensdag in de tussenronde veel sterker dan DKB (5-0).