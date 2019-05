Knul wil met DOS Kampen weer de derby’s spelen

Wanneer DOS Kampen voor het laatst kampioen werd? Dat was twintig jaar geleden, in 1999 om precies te zijn. Zaterdag kan het weer gebeuren, met spits Twan Knul (23) als clubtopscorer.

Als Twan Knul bovenstaand feitje voorgeschoteld krijgt, worden de ogen groot. ,,Twintig jaar?", vraagt hij voor de duidelijkheid. ,,Dat is toch veel te lang? Echt, dat is veel te lang geleden."

Niet te verkroppen

Het laatste DOS-kampioensteam dateert inderdaad uit 1999, toen de Kampenaren de beste waren in de eerste klasse. Sindsdien viel er, buiten een promotie in 2003 om, amper nog iets te vieren voor de landskampioen van weleer. De club gleed af naar de tweede klasse en dat is niet te verkroppen.

Aan die magere periode komt misschien wel een einde. DOS staat bovenaan in de tweede klasse H, met evenveel punten als Sparta Enschede. Zaterdag, op de laatste speeldag, wacht in het Twentse land uitgerekend een ontmoeting met die concurrent. Bij een gelijkspel of een overwinning viert DOS de titel, een nederlaag is fataal. ,,Gedurende het seizoen wisten we wel dat Sparta de enige concurrent kon zijn. En dan denk je: het zal toch niet in die laatste wedstrijd moeten gebeuren? Dus wel", glimlacht Knul.

Voetbalfamilie

De clubtopscorer, die tot dusver 21 treffers maakte en daarmee voor het vierde jaar op rij in de dubbele cijfers eindigt, is er eentje uit een echte voetbalfamilie. Zijn vader speelde altijd bij DOS en loopt nu rond als trainer van de voetbalschool. Dan zijn er nog oom Arjan en de neven Rob en Luuc, die actief waren bij Go Ahead Kampen.

Een gespleten familie? ,,Dat valt wel mee. Mijn oom heeft bij allebei de clubs gespeeld en ze zijn nu niet echt betrokken bij Go Ahead. Ik heb goed contact met ze. Het is niet zo dat het in deze periode al over een mogelijke derby gaat." DOS Kampen speelt voor het vierde jaar in de tweede klasse, terwijl de buren van Go Ahead en KHC een klasse hoger acteren.

Diesel

Zelf koos Knul als kleine jongen voor het shirt van DOS, vooral omdat pa daar speelde. Het talent droop er bij hem niet direct vanaf, pas vanaf de C-junioren speelde hij altijd in het hoogste team. ,,Ik ben een beetje een diesel", grijnst de spits. ,,Ik speelde als eerstejaars nooit in het hoogste team, totdat ik in C1 kwam. Vanaf dat moment wel. Dan wil je natuurlijk naar het eerste elftal en het is mooi dat ik er nu sta. Dit seizoen wilde ik er twintig maken en dat is gelukt."

Belangstelling

Zijn prestaties vallen op, want Knul stond in de belangstelling van meerdere verenigingen. Die werden resoluut de deur gewezen, vooral omdat Knul met zijn eigen club een stap omhoog wil zetten. ,,Ik ben student fysiotherapie in Groningen en ging een periode voor iedere training terug. Dat zegt genoeg over hoe mooi ik het vind. Om te vertrekken, net op het moment dat de club misschien promoveert, gaf een heel raar gevoel."