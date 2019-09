Knuttel krijgt beloning voor keihard werken in lange revalidatie

Zenuwachtig

De weg naar die eerste minuten is lang, maar verloopt voorspoedig. ,,Ik heb geen tegenslagen gekend, kreeg geen vocht in de knie en de hamstring hield het goed. Ik zat drie keer per week bij de fysio, twee keer kracht en één keer functioneel. Omdat ik weer drie keer per week wil voetballen en in de toekomst als gymleraar wil werken, heb ik mijn explosiviteit, sprongkracht en het wenden en keren getraind. Daarnaast fietste ik nog één keer per week of liep hard en ik volgde een programma bij onze hersteltrainer Olaf de Ruijter."