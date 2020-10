KNVB: ‘Amateurvoetbal blijft doorgaan, in elk geval tot er nieuwe overheidsbesluiten zijn’

Het regent afgelastingen in de voetbalwereld. De derby DVS'33 - VVOG gaat al niet door vanwege coronabesmettingen in de Harderwijkse selectie. Ook op een lager niveau gaan er al veel wedstrijden niet door. In de derde klasse zondag hoeft WWNA niet in actie te komen, omdat tegenstander ABS de boel voor de komende weken plat heeft gelegd, maar ook WHC komt in ieder geval niet in actie, net als DESZ en Flevo Boys, Ens en Espel, net als Wijhe, Eefde en Harfsen.