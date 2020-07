KNVB-beker: DOS Kampen ontvangt EVV, Sparta Nijkerk op zoek naar Cluzona

KNVB-bekerDe KNVB heeft donderdag de loting verricht voor de voorronden van het toernooi om de KNVB-beker. In de eerste ronde, eind augustus, komen zes regionale teams binnen de lijnen. In de tweede ronde meldt ook HHC Hardenberg zich in het strijdperk.

Martijn van Oers koppelde de clubs aan elkaar. Hij is de aanvoerder van DWOW uit Wieringerwerf, een zondag derdeklasser en de laagstspelende club in het toernooi. In de eerste voorronde worden 30 wedstrijden gespeeld, in principe een zaterdag- tegen een zondagclub.

DOS Kampen, dat als eersteklasser via het districtsbekertoernooi in de ‘grote’ beker belandde, mag op eigen veld spelen tegen EVV uit Echt, uit de derde divisie. Het meest exotische lot trof Sparta Nijkerk, dat op bezoek gaat bij Cluzona in het Brabantse Wouw.

Loting eerste voorronde (29-30 augustus): DOS Kampen - EVV; Cluzona - Sparta Nijkerk; Hollandia - Flevo Boys; DVS'33 - Dongen; Staphorst - HSC'21; VVOG - DEM.

In de tweede voorronde spelen de clubs uit de tweede divisie mee, zoals HHC Hardenberg. Er blijven 44 teams over (30 winnaars uit de eerste ronde en de 14 teams uit de tweede divisie), het aantal wedstrijden is afhankelijk van het aantal Nederlandse clubs in de groepsfase van de Champions League en de Europa League.

Loting tweede voorronde (6-8 oktober): winnaar Hoogeveen/DOVO - winnaar DVS'33/Dongen; winnaar Hoek/OFC - winnaar DOS Kampen/EVV; winnaar Staphorst/HSC'21 - ASWH; Kozakken Boys - winnaar VVOG/DEM; HHC Hardenberg - GVVV; winnaar Harkemase Boys/Hercules - winnaar Hollandia/Flevo Boys; winnaar Cluzona/Sparta Nijkerk - Rijnsburgse Boys.

De eerste ronde van de KNVB-beker wordt gespeeld op 26-28 oktober. Dan stromen Katwijk en IJsselmeervogels uit de tweede divisie in, plus de clubs uit het betaald voetbal zoals Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. De tweede ronde wordt ook nog in dit kalenderjaar afgewerkt (15-17 december).