KNVB botst met amateurclubs die nieuwe spelers willen opstellen in Regio Cup

VV Steenwijk, van 1912, stapt ook over naar het zaterdag­voet­bal

28 februari VV Steenwijk speelt vanaf het komende seizoen in het zaterdagvoetbal. Dat hebben de leden van de vereniging zaterdag tijdens een stemming in de algemene ledenvergadering besloten. Een grote meerderheid is akkoord met de stap van zondag- naar zaterdagvoetbal.