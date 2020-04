KNVB: ‘Clubs amateurvoetbal kunnen verzoek doen om op hoger of lager niveau uit te komen’

„De komende periode staat in het teken van het vormgeven van de competities in categorie A”, zo laat de KNVB in een brief aan de clubs weten. „Ondanks dat er geen promotie en degradatie wordt toegepast, gaan er teams volgend seizoen niet meer uitkomen in deze categorie. Dit kan onder andere ontstaan door een overstap van speeldag, fusie van verenigingen of door een terugtrekking uit de categorie A. Daarnaast bieden we verenigingen de mogelijkheid om een verzoek te doen om komend seizoen op een lager of hoger niveau uit te komen. Het bestuur amateurvoetbal gaat deze verzoeken behandelen en beoordelen of hierdoor de belangen van andere verenigingen geschaad worden.”