KNVB hoopt op herstart competitie amateurs op 16 januari

Derde klasse Eerste zege voor Hulshorst na meer dan een jaar

11 oktober In de derde klasse C had Hulshorst eindelijk wat te vieren: het versloeg Oene met 2-3 en won voor het eerst sinds september 2019. „Het was gewoon pure blijdschap, we hebben eindelijk loon naar werken gehad”, sprak trainer William van den Hul opgewekt.