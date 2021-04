KNVB maakt indelingen Regiocup bij jeugdteams bekend; senioren weten nog niet waar ze aan toe zijn

Door het coronavirus werd vorige maand duidelijk dat de competities in het amateurvoetbal voor het tweede seizoen op rij niet kunnen worden afgemaakt. De KNVB gaf toen aan met een Regiocup te komen. Teams zouden - op korte afstand van elkaar om de reisbewegingen te beperken - zo toch nog een aantal wedstrijden kunnen spelen.

De voetbalbond meldde onlangs dat uiterlijk op vrijdag 9 april de indelingen bekend zouden worden gemaakt. Dat is wel gebeurd bij de jeugdteams, maar bij de senioren is nog geen indeling gepubliceerd. Wanneer die volgt, is onduidelijk.

Ook is het nog niet duidelijk of er überhaupt weer wedstrijden mogen worden gespeeld tegen andere verenigingen. Op dit moment mag er vanwege het coronavirus alleen maar getraind worden en mogen spelers tot 27 jaar onderlinge oefenwedstrijden spelen. De regering moet nog bekend maken of de maatregelen op het gebied van sport versoepeld kunnen worden. De KNVB heeft hoop dat in mei kan worden gestart met de Regiocup. Die zou dan doorlopen tot eind juni.

‘Fietscompetitie’

Het is de KNVB overigens niet in alle gevallen gelukt om er voor de jeugd een ‘fietscompetitie’ van te maken in de Regiocup. Om de reisbewegingen te beperken vanwege het coronavirus, zou er alleen tegen clubs uit de nabije omgeving worden gespeeld. Op fietsafstand dus. Maar dat wordt voor de voetballers van het O14-team van het Westervoortse AVW'66 lastig. De uitwedstrijd tegen het Aaltense AZSV (52 kilometer) neemt met de auto al zo'n 45 minuten in beslag.

Net zoals het duel voor de voetballers van Pax O19-1 uit het Gelderse Hengelo met VVO uit Velp niet bepaald naast de deur is.

Eigen initiatief

Bij de eerste elftallen wachten overigens lang niet alle clubs op de KNVB. In het verspreidingsgebied van De Gelderlander zijn veel initiatieven ontplooid door verenigingen om zelf toernooien op te zetten. Zo is er een Mini Cup in de Achterhoek, is er een Liemers Cup en een Betuwe Cup.