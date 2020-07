KNVB oordeelt hard: schorsing van vijf maanden voor Warnsvelder Obdeijn na bijtincident

,,Ik ben me rot geschrokken’’, zegt Obdeijn, die donderdagavond op het bondskantoor in Zeist verdachte was in een urenlange tuchtzaak. ,,Dit is vreselijk en de lol van voetballen is er voor mij wel af. Ik word gestraft voor iets wat ik pertinent niet heb gedaan en dat doet pijn. Ik mag af en toe nog op het complex komen, maar niet eens meer trainen met mijn elftal...’’