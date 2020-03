KNVB: ‘Overschrijfdatum verschuiven, einde seizoen uiterlijk 30 juni’

‘Ons uitgangspunt is dat uiterlijk 30 juni de competitie eindigt. Dit in verband met de zomervakanties en met de start van en de voorbereidingen op het seizoen 2020-2021’, meldt de voetbalbond KNVB in een schrijven aan de clubs.

Verschillende scenario‘s

‘Voor na 6 april wordt gewerkt aan verschillende scenario’s. Nu is al wel duidelijk dat we niet ontkomen aan midweekse duels. Als de crisis lang aanhoudt, bestaat de mogelijkheid dat de uiterste overschrijfdatum voor de voetballers van 15 juni naar een latere datum wordt verschoven’.

Als de competitie kort na 6 april wordt hervat, zal er in ieder geval in het paasweek­end geen dubbel programma zijn

De KNVB streeft ernaar de competities in de A-categorie helemaal uit te laten spelen (in verband met bijbehorende promoties en degradaties). Voor de B-categorie wacht de bond de verdere ontwikkelingen af. ‘Maar als kort na 6 april de competities hervat worden, zal er in ieder geval in het paasweekend geen dubbel programma ingepland worden’.