KNVB zet streep door amateurvoetbal vanwege winterweer

video Stiften met Ugur Yildirim: trots naast Zidane en hart voor Feyenoord

16:35 Ugur Yildirim was met zijn zes doelpunten in 2003 verantwoordelijk voor de 10-0 zege van Go Ahead Eagles op Cambuur. De eenmalig international van Oranje én wereldkampioen vrije trappen geniet van het succes van zijn grote Deventer voetballiefde. ,,Go Ahead gaat ook winnen in Leeuwarden’’, zegt de 36-jarige Apeldoorner in Stiften, de videorubriek van De Stentor.