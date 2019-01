Koelbloedig Kampen maakt half dozijn vol

VV Kampen is uitstekend uit de winterstop gekomen. Met een hoge mate van koelbloedigheid werd VV Wijthmen op een 6-0 nederlaag getrakteerd. Ömer Oztürk was daarbij drie keer trefzeker.

Kampen had een pikstart, want al in de vijfde minuut mocht de oudste Oztürk aanleggen vanaf elf meter. Keeper Max Beernink had Yunus Aybek neergelegd en moest vissen. Er gebeurde daarna niet veel, behalve een over gelepelde bal van Mike Piek. Toch verdubbelde Kampen de score nog voor rust. Nebi Oztürk maakte een actie en frommelde daarna de bal binnen.