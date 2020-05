Kok, Hoijtink en De Krosse hebben de laatste loodjes als een flinke last ervaren

Sander Kok (34) speelde in het betaald voetbal voor Go Ahead Eagles, maar maakte vooral naam bij Rohda Raalte. Acht jaar geleden kwam hij terug bij Witkampers uit Laren, daar waar alles in de jeugd was begonnen.

,,Het hoogtepunt in mijn carrière blijft toch mijn debuut voor Go Ahead Eagles. Zeventien jaar geleden, in 2003 in de thuiswedstrijd tegen Sparta. Een kwartiertje voor tijd viel ik in voor Peter van Putten. We verloren wel met 3-2. Er zat een paar duizend man in het stadion, dat is onvergetelijk. Ik zat uiteindelijk twee jaar bij de selectie, maar was niet compleet genoeg om het als profvoetballer te maken.’’

Quote Fysiek is het langzamer­hand ook wel mooi geweest Sander Kok, Witkampers

,,Ik ging naar Rohda Raalte en daar ging het zelfs zo goed dat een terugkeer in het betaalde voetbal lonkte. Een zware kruisbandblessure verstierde echter dat feestje. Daar heb ik een flinke tijd mentaal last van gehad. Uiteindelijk ben ik na zeven jaar Rohda in 2012 teruggekeerd naar Witkampers, de club waar Go Ahead Eagles mij ooit oppikte. Wat dat betreft is de cirkel dus helemaal rond. Ik had al gezegd dat het mijn laatste seizoen zou zijn, fysiek is het langzamerhand ook mooi geweest.”

Volledig scherm 2011: Koen Hoijtink (links) is met zijn teamgenoten Wouter Schouten en Ralph Geeraths blij met de handhaving van Ruurlo in de derde klasse. © Jan Ruland van den Brink

Koen Hoijtink (35) kent maar één voetbalclub, en dat is Ruurlo. De middenvelder had nooit het idee dat hij het eens ergens anders moest proberen. Die clubliefde werd beloond met drie promoties, twee via een kampioenschap.

,,In dik vijftien jaar dat ik voor de club heb gespeeld steekt het kampioenschap in de vierde klasse in 2009 er dik bovenuit. We speelden de laatste wedstrijd tegen Reünie, onze grote rivaal. We wonnen met 4-0 en gingen op maandag op de platte kar door het dorp, echt een gigantisch feest. Ik heb de hele opmars vanuit de vijfde klasse naar de derde klasse meegemaakt, ook omdat ik nooit de behoefte heb gevoeld om het ergens anders hogerop te zoeken. Ik trainde immers een jaar of tien ook nog de jeugd.

,,Ik kan me nog niet voorstellen dat het over is, maar ik merkte de laatste tijd wel dat het fysiek ook steeds zwaarder werd. Ik had vorig jaar al aangegeven dat dit mijn laatste seizoen zou worden, dus een grote verrassing dat ik stop voor iedereen is het niet.”

Volledig scherm Pascal de Krosse probeert een duel te winnen tegen Almir Fizovic van EGC. © Ronny te Wechel

Pascal de Krosse (39) speelde op zijn hoogtepunt in de tweede klasse van het zaterdagvoetbal, bij WHcZ. Maar de Zutphenaar, uiteraard voorzien van de bijnaam ‘opa’, voetbalde vooral voor de lol en was toch goed voor honderd doelpunten. Wat dat betreft is het laatste jaar met de zondagtak van FC Zutphen een enorme teleurstelling geworden.

,,Ik was een echte pleziervoetballer. Bij WHcZ, één van de clubs die opging in FC Zutphen, heb ik wel in de tweede klasse gespeeld. Ik had het ook best langer op dat niveau langer kunnen volhouden, maar daar was ik niet ambitieus genoeg voor. Het is ontzettend zonde hoe het laatste seizoen gegaan is, omdat de club alleen nog maar prestatievoetbal op zaterdag wil. Dit is niet hoe je afscheid wilt nemen, nadat je hier zo’n twintig jaar hebt rondgelopen. We voelen ons echt een beetje in de steek gelaten.’’

Quote Ik trainde ook al heel weinig de laatste jaren Pascal de Krosse, FC Zutphen