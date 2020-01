Koning gaat voor derde seizoen bij MSC-Amslod

PROGRAMMA Voetbalpro­gram­ma Zwolle e.o. voor 1 en 2 februari

20:58 Zomaar een greep uit het programma voor komend weekeinde. HHC Hardenberg gaat tegen Kozakken Boys op jacht naar de achtste zege op rij in de tweede divisie. Tien kilometer verderop verdedigt Gramsbergen de eerste plaats in de tweede klasse J tegen LTC uit Assen, de naaste concurrent. In de hoofdklasse staan met SC Genemuiden en Urk twee roemruchte clubs tegenover elkaar. En in de Noordoostpolder zijn veel ogen gericht op de derby tussen SVM en Tonego, vanaf 17.00 uur. Volle bak dus.