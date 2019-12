‘Koning Pinteman’ wordt gemist bij Rood-Wit’58

Het voelt volgens de keeper net alsof hij in een slechte B-film zit, vanaf het moment dat elftalleider Posthouwer op 23 november onwel werd bij het duel tegen Terschuurse Boys. ,,We waren aan het juichen en ineens lag Gert op de grond. Dat was geen prettig gezicht. Iedereen werd naar de kantine gedirigeerd, maar ik wilde er bij blijven. Als het nodig was wilde ik helpen, maar verzorgster Simone Harmsen is doktersassistente. Er was genoeg medisch personeel, in mijn beleving waren ook de hulpdiensten er zo bij. Zijn hart klopte weer, maar hij heeft ook een hersenbloeding gekregen. Hij is zondag geopereerd in het UMC in Utrecht.''