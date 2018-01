Koning volgt Heskamp op bij MSC

Koning is geen onbekende bij MSC. Als voetballer was hij er in het verleden namelijk al actief. Koning zit momenteel zonder club, nadat hij deze winterstop afscheid nam van buurman FC Meppel. Koning stond samen met Robert Knoll aan het roer, maar de twee konden geen vat krijgen op de matige prestaties van FC Meppel. Nadat Knoll te kennen had gegeven te stoppen, besloot het bestuur ook afscheid te nemen van Koning.